Meta ще плати 479 млн. евро по дело за нелоялна конкуренция в Испания

Пиксабей

Съд в Мадрид осъди компанията Meta да изплати 479 млн. евро на медии в Испания заради нелоялна конкуренция. Освен тази сума, технологичният гигант ще трябва да плати още 60 милиона евро лихви.

В решението на Търговския съд в Мадрид е записано, че обезщетението, което ще бъде изплатено на 87 дигитални издатели и информационни агенции, е свързано с използването на лични данни от Meta за поведенческа реклама във „Фейсбук“ и „Инстаграм“ . В мотивите си съдия Теодоро Ладрон Рода е записал, че компанията е получила сериозно конкурентно предимство на испанския пазар на онлайн реклама чрез незаконна обработка на потребителски данни. Магистратът посочва още, че технологичният гигант е нарушил и Общия регламент за защита на данните на ЕС, което представлява и нарушение на испанското антитръстово законодателство.

Това решение създава прецедент за друг иск в Испания, заведен от телевизиите и радиостанциите. Те искат обезщетение от Meta в размер на над 160 милиона евро по същите причини, поради които е взето решението от съда в Мадрид. Присъдата може да бъде обжалвана пред по-горна инстанция в рамките на 20 дни, предаде БНР.

