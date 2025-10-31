Meta загуби милиарди само за няколко часа

снимка: Пиксабей

Meta Platforms отчете впечатляващи приходи от 51,24 млрд. долара, което е ръст от 26% на годишна база. Въпреки това, резултатите не успяха да впечатлят Уолстрийт.

Печалбата на акции се срина до едва $1,05, далеч под очакваните $6,70, след като компанията понесе еднократен данъчен удар от 15,9 млрд. долара и увеличи драстично разходите си за AI инфраструктура, предаде The Economic Times, цитирани от bgonair.bg.

Рязкото понижение в печалбата предизвика масова разпродажба на акции, като Meta загуби близо $200 млрд. пазарна стойност само за няколко часа.

Инвеститорите поставиха под въпрос доколко устойчив е агресивният AI курс на компанията и дали той ще доведе до реални финансови резултати в близко бъдеще.

Meta увеличи прогнозата си за капиталови разходи през 2025 г. до между $70 и $72 млрд., което сигнализира, че разходите ще нараснат още повече през 2026 г.

Главният изпълнителен директор Марк Зукърбърг защити стратегията, заявявайки, че компанията трябва да залага всичко на AI инфраструктура и центрове за данни.

Но мнозина на Уолстрийт остават скептични. Анализатори от Oppenheimer понижиха рейтинга на Meta от "Outperform" на "Perform", предупреждавайки, че огромните инвестиции в изкуствен интелект все още нямат ясни пътища за монетизация.

Подразделението Reality Labs, отговарящо за метавселената, вече е натрупало загуби над $70 млрд. от 2020 г. насам. Това засилва опасенията, че дългосрочната печалба на Meta може да остане под натиск, ако инвестициите не започнат да носят резултати.

Въпреки че Meta запазва внушителна пазарна капитализация от около $1,8 трилиона, намаляващите маржове и напрежението върху паричните потоци влияят негативно на инвеститорското доверие.

Трейдърите се опасяват, че AI еуфорията в Силициевата долина може да е достигнала несъстоятелни нива и да предвещава край на балона.

