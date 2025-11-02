Метео България: На 3 ноември започват валежи

Пиксабей

Валежи на 3 ноември! Късно следобед и вечерта в понеделника над крайните северозападни райони ще вали дъжд, повече по количество (до 7-10 л/кв.м) ще е в планинските части на Видинско.

Вижте почасовата разбивка от 12:00 на обед до 00:00 ч. от модела ICON

