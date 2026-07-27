Meteo Balkans: 12-километрово петно в Бургаския залив, сателитни данни насочват към танкера "Кайрос"

Снимка: Булфото, архив

Нови данни и снимки допълват хронологията на предполагаемото нефтено замърсяване в Бургаския залив. На 21 юли около 16:00 часа се появява 12-километрова следа, чиято начална точка според гражданския анализ съвпада с местоположението на авариралия танкер. Това съобщават от Meteo Balkans, като само ден по-рано на изображения на европейската програма "Коперник" замърсяване не се вижда.

Информацията е предоставена от Кръстьо Пеев от сдружение "Обществен съвет – Несебър“, който е сред първите подали сигнали до компетентните институции.

Според анализа, предоставен от Кръстьо Пеев, началната точка на следата съвпада с района, в който се намира закотвеният танкер "Кайрос“. Сходна хронология – липса на петно на 20 юли и появата му на 21 юли – е публикувана и при съпоставяне на изображения от Sentinel-1 с позицията на кораба.

Това съвпадение представлява сериозна индикация, но само по себе си не е лабораторно доказателство за химическия състав на петното или за конкретния му източник. Окончателен отговор може да бъде даден чрез проби от водата, техническо обследване на кораба, анализ на метеорологичните условия и експертна обработка на оригиналните сателитни данни.

Редактор "Екип на Петел",

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