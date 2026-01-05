Метео Балканс: Ако този студ се сбъдне, ще имаме ледоход по Дунава

Кадър Фб, Метео Балканс

Последните прогнози на Европейския център за средносрочни прогнози (ECMWF) потвърждават сценарий, който вече беше заложен в месечната прогноза – след първото десетдневие на януари в Европа се очаква осезаемо застудяване и навлизане на класически зимни условия, предаде Метео Балканс.

Според актуалните модели, в периода след 12–15 януари над голяма част от континента ще се установят значително по-ниски от обичайните температури, като студът ще обхване както Централна и Източна Европа, така и Балканския полуостров.

Причината – активизиране на полярния вихър

Основният фактор за очакваното застудяване е реорганизация и активизация на полярния вихър, което ще позволи на арктични въздушни маси да се спускат на юг към Европа. При подобна конфигурация се създават условия за дълготрайно задържане на студено време, а не за краткотрайни студени епизоди.

Този сценарий е характерен за т.нар. класическа зима – с трайно отрицателни температури, чести мразове и повишен потенциал за снеговалежи, особено при наличие на средиземноморски циклони.

Какво показват температурните аномалии?

Прогнозните карти на ECMWF ясно очертават отрицателни температурни аномалии над голяма част от Европа. Това означава, че температурите ще бъдат под климатичната норма за периода, като в някои райони отклоненията могат да достигнат няколко градуса под средните стойности.

В Източна и Централна Европа, както и на Балканите, това може да се изрази в: чести минимални температури под нулата, засилване на нощните и сутрешни мразове , условия за снежна покривка и зимна обстановка.

Потвърждение на месечната прогноза

Важно е да се подчертае, че този сценарий не е изненадващ. Още в месечната прогноза беше заложено, че след първото десетдневие на януари атмосферната циркулация ще се промени и ще даде път на по-студени въздушни маси от север и североизток.

Фактът, че сега детайлните разчети на Европейския модел потвърждават тази тенденция, повишава значително доверието в прогнозата.

Какво да очакваме в България?

За България това означава връщане на истинската зима, с по-чести студени дни, отрицателни температури в равнините и значително по-ниски стойности в планините. При подходящи синоптични условия не са изключени и снеговалежи, както и усложнения в пътната обстановка.

Температурите ще се понижат и минималните ще са около минус 15 / 20 градуса по Целзий. В Румъния термометърът ще се понижи до стойности от минус 25 градуса по Целзий

