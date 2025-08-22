Метео Балканс: Ето какво ни чака в следващите 2 - 3 часа

Кадър Фб

Ето какво да очакваме през следващите 2–3 часа: над Сърбия се приближава шквалова линия, която е част от мезо-конвективна система. Студеният въздух избутва пред себе си по-топлата въздушна маса и наблюдаваме конвекция (по-просто казано), пише Метео Балканс.

През следващите часове зоната с валежи ще се насочи към Западна България и ще обхване Югозападна Румъния (обозначена с оранжево). Пред тази система ще се формират нови бури, които ще започнат от планинските райони на Западна и Централна България.

По-късно през деня валежите ще обхванат и Източна България, а заради по-добрите условия ще се оформи и добре дефинирана шквалова линия. Разбира се, това са само прогнози – тепърва ще разберем точно какво ще се случи. И да, ще има места без валежи, но такива са конвективните явления: на някои места ще вали много, а на други – почти нищо.

Условията са подходящи и за суперклетъчни гръмотевични бури, особено в районите, обявени с ниво 2.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!