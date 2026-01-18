Метео Балканс: Големи лъжи с AI се пуснаха за 15 метрови преспи в Русия и затрупани блокове

Кадър Изкуствен интелект

Видимо манипулирани снимки и видеа от Русия бяха пуснати без проверка в социалната мрежа.

Синоптиците от Метео Балканс се подиграха на вярата в поредната измислица с изкуствен интелект.

Ето какво пишат:

Накрая ще излезе истина

Определено ИИ става все по-добър и една лъжа, когато се сподели над 10 пъти, започва да се възприема като истина. Определено в Петропавловск-Камчатски, Русия, падна много сняг, а в социалните мрежи се разпространяват видеа на сгради, обгърнати от снежни преспи с височина над 10–15 метра, заснети от различни ъгли.

Засега няма достоверна информация, че всички снимки и видеа от това явление са автентични. Съгласни сме, че снежна покривка от 2–5 метра е напълно възможна, но за над 10 метра – това е трудно за вярване. За съжаление, много на пръв поглед достоверни страници започнаха да споделят видеа и снимки на преспи с височина около 15 метра.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!