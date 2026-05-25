Метео Балканс: Идва обрат на времето, нахлува студен фронт

В първите дни на новата седмица, времето в България ще бъде с много слънчеви часове, но и с преминаване на студен атмосферен фронт, който ще донесе краткотрайни валежи, гръмотевични бури и временно понижение на температурите, съобщават синоптиците от Meteo Balkans.

Вторник – предимно слънчево и топло

Във вторник над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. В следобедните часове ще има временни увеличения на облачността, главно над планинските райони и Източна и Южна България, където на изолирани места са възможни краткотрайни превалявания и гръмотевици. Вятърът ще бъде слаб до умерен от северозапад.

Температурите ще останат приятни и типично пролетни, с максимални стойности между 22° и 27°.

Сряда – приближава студен фронт

И в сряда денят ще започне с повече слънце, но атмосферата постепенно ще става по-нестабилна. Следобед облачността над източните райони и планините ще се увеличава. По-късно вечерта и през нощта срещу четвъртък от северозапад ще започне нахлуване на по-хладен въздух.

По фронталната зона ще се развива мощна купесто-дъждовна облачност, а на много места в Северна и Източна България се очакват краткотрайни, но интензивни валежи, придружени от гръмотевици и локални градушки. Температурите ще останат приятни преди фронта, с максимални стойности между 25° и 28°.

В четвъртък въздушната маса над страната ще остане неустойчива. Очаква се развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност, като валежи и гръмотевични бури ще има главно в източната половина на страната и планинските райони. Вятърът ще бъде умерен от северозапад, а по Черноморието – от север-североизток.

Температурите ще се понижат чувствително – с около 5 до 6 градуса спрямо предходните дни. Температурите ще се понижат и ще са между 20° и 23°.

В края на работната седмица времето постепенно ще започне да се стабилизира. Очаква се повече слънце, макар че следобед над Източна България и планините ще има временни увеличения на облачността. Само на отделни места са възможни краткотрайни превалявания и гръмотевици. Вятърът ще отслабне, а усещането за по-приятно време ще се завърне.

Събота и неделя ще донесат типично пролетно време с много слънчеви часове. Следобед над планинските райони ще се развива купеста облачност и на отделни места не са изключени кратки превалявания. Вятърът постепенно ще се ориентира от югоизток, което ще подпомогне ново повишение на температурите.

В неделя максималните стойности ще достигат между 25° и 30-31°, а времето ще бъде чудесно за разходки и активности на открито.

Редактор "Екип на Петел",

