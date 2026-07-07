Метео Балканс: Идва ураганен вятър и градушки на 8 юли

Пиксабей

Сериозен обрат на времето и опасни метеорологични явления предстои да връхлетят страната. Мощен студен атмосферен фронт ще премине през територията на България, носейки със себе си рязко и чувствително захлаждане. Синоптиците от „Метео Балканс“ вече издадоха официално предупреждение за висок риск от силни гръмотевични бури и потенциално опасни локални явления.

Според актуалните метеорологични модели се очакват брутални пориви на вятъра, чиято скорост може да достигне заплашителните 80–100 км/ч. Стихията ще бъде усетена най-осезаемо от жителите в централната част на Дунавската равнина, както и в Тракийската низина, предаде Метео Балканс.

Бури и градушки: Къде ще бъде най-опасно?

В отделни райони на страната резкият сблъсък на въздушните маси ще доведе до развиването на мощни купесто-дъждовни облаци. Прогнозата показва, че освен силните ветрове, сериозно нараства и рискът от падането на едри градушки.

Условията за ледена градушка ще бъдат най-благоприятни в две специфични зони:

Предфронталната зона (преди самото навлизане на хладния въздух, където температурите все още са високи).

Активната фронтална зона (в момента на самото сблъскване на топлия и студения въздушен фронт).

Хронология на захлаждането

По предварителна прогноза опасните атмосферни явления ще започнат да се проявяват около 15:00 часа на 8 юли 2026 г. Очаква се бурите първо да ударят северозападните и северните райони, след което студеният фронт постепенно ще премине през цялата страна до края на деня, помитайки летните горещини.

Експертите съветват гражданите да бъдат особено внимателни, да избягват паркирането на автомобили под дървета и да обезопасят незакрепени предмети по терасите си заради очакваните силни пориви на вятъра.

Редактор "Екип на Петел",

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