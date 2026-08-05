Метео Балканс: Идват конвективна облачност и гръмотевични бури

Пиксабей

След дълъг период на сухо и стабилно време над Балканския полуостров през следващите дни се очаква съществена промяна в атмосферните условия. Причината е приближаваща фронтална зона, която ще повиши неустойчивостта на атмосферата и ще създаде благоприятни условия за развитие на конвективна облачност и гръмотевични бури. Това сочи прогнозата на Meteo Balkans.

Макар прогнозите на този етап да не показват добре организирана линия от бури, отделни клетки ще могат да се развиват интензивно. При тях ще съществува потенциал за локални градушки, силни пориви на вятъра и краткотрайни интензивни валежи.

През вечерните часове е възможно формирането на отслабващи мезо-конвективни системи (MCS), които според настоящите моделни разчети ще се придвижват от изток-североизток към запад-югозапад.

Особен интерес представлява обстановката над Дунавската равнина. Според регионалния модел ALADIN източният пренос в приземните и ниските слоеве на атмосферата ще пренесе по-влажен въздух към Северна Централна България и Южна Румъния.

Това ще доведе до повишаване на съдържанието на водна пара и ще увеличи наличната енергия за развитие на конвективни процеси. В комбинация с приближаващата фронтална зона се очаква да се повиши рискът от по-силни гръмотевични бури, придружени от градушки и мощни пориви на вятъра.

По поречието на река Дунав моделът ALADIN прогнозира локални пориви на вятъра, достигащи около 70–80 км/ч, особено при преминаването на гръмотевичните клетки.

Първите гръмотевични бури се очакват още утре, главно в Централна Северна България и районите около река Дунав. На 7 август условията за конвекция ще бъдат още по-благоприятни, като се очаква явленията да обхванат повече райони и на места да бъдат по-интензивни.

Редактор "Екип на Петел",

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