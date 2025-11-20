Метео Балканс: Идват минус 10 градуса

Пиксабей

На фона на по-топлото време в България и Южна Румъния, серия от циклони ще влияе на времето над Западните Балкани.

Според последните прогнози на регионалните модели ни очаква завръщане на зимата през следващите 96 часа. Снеговалежи и понижение на температурите се очакват над крайните западни и северозападни райони на Балканския полуостров. Най-много сняг се прогнозира в Динарските планини, където снежната покривка може да достигне до 25 см, предаде Метео Балканс.

В ниските части на Сърбия също се очакват валежи от сняг, но там прогнозната покривка ще е между 1 и 5 см. Сняг ще завали и в Унгария, като там той вероятно ще се задържи основно по тревните площи. Застудяването ще продължи и в началото на новата седмица, когато минималните температури ще достигат до минус 2–3 градуса по Целзий, а в Динарските планини – до минус 10 градуса.

Студеното време, което ще обхване тази част на Балканите, ще бъде с температури от 5 до 10 градуса под климатичната норма.

По същото време топли южни ветрове ще определят времето над Гърция, северозападна Турция и България, но на места ще има и мъгли. Застудяването, което първо ще обхване Западните Балкани, ще достигне и нашата страна след понеделник, но преди това ще се радваме на по-топло време.

