Метео Балканс: Идват минус 20 градуса

Кадър Фб

Смразяваща прогноза от Метео Балканс.

Очаква се голям студ:

Последните за тази година ледени дни... Очакваме минус 20 градуса по Целзий в Рила и Пирин на 31-ви декември

А ето и прогнозата на НИМХ

През първия ден от новата година северозападният вятър ще отслабне, а в петък ще се ориентира от югозапад и отново ще се усилва; в събота и неделя ще бъде доста ветровито. Ще започне бързо затопляне и в неделя минималните температури ще са вече над нулата, а максималните - между 10° и 15°. Ще преобладава слънчево време, с временни увеличения на облачността. Ще е почти без валежи, само на отделни места, с по-голяма вероятност в петък, са възможни незначителни краткотрайни превалявания. В районите, защитени от вятъра, главно в западната част на Горнотракийската низина сутрин ще бъде мъгливо, а дневните температури ще остават по-ниски. В началото на следващата седмица ще има повече и по-значителни увеличения на облачността, повишава се вероятността за валежи. В Източна България ще духа силен югозападен вятър и остава топло за периода.

