Метео Балканс: Идват наводнения и първа зимна обстановка

Пиксабей

Валежна обстановка в началото на октомври

От няколко дни Европейският модел, а вече и ГФС, прогнозират неблагоприятна валежна обстановка в периода 2–4 октомври. ЕС моделът дори предвижда валежи от сняг в планинските вериги у нас. Ако прогнозите се запазят и се сбъднат, ни очакват обилни дъждове, като количествата на места – предимно в Западна България и Родопите – могат да надминат 50–60 л/кв.м. На фона на празните язовири и безводието в страната, тези валежи определено ще бъдат добре дошли.

Тук искам да обърнем повече внимание на прогнозите на Европейския модел (ЕС), защото именно той неколкократно връща сценарии със значителни валежи по нашето Черноморие. Топлото Южно Черноморие може да изиграе неблагоприятна роля за формирането на дълбока конвекция в района, а ЕС моделът прогнозира именно това – много дъжд и риск от наводнения по Южното Черноморие.

Целта на тази публикация е да информира медиите, институциите и хората, а не да всява паника!

Прогнозата е на ЕС моделът и не е категорична!



Зима в планините

Ако Европейският модел се окаже точен и проникне достатъчно студена въздушна маса от северозапад, в планинските райони с надморска височина около 1000–1200 м при тази обстановка определено ще завали сняг. Дори се очаква и символична снежна покривка от 5–15 см, която ще зависи от надморската височина.

За Софийското поле валежи от сняг са малко вероятни, но в по-високите квартали не е изключено за кратко да превали.



Ползи за земеделието

Валежите от дъжд ще бъдат благоприятни за селското стопанство. На места те ще бъдат съпроводени и от гръмотевици, предимно в Югоизточна България.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!