Метео Балканс: Институциите и жителите на Западна и Северозападна България да следят прогнозата

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Призоваваме институциите, общините и жителите на Западна и Северозападна България да следят актуалните прогнози.. Все още има несигурност относно точния маршрут и силата на бурята, но потенциалът за опасни атмосферни явления не бива да бъде подценяван, призова синоптиците любители от Метео Балканс.

Последните прогнози все още са свързани с известна степен на несигурност, но част от числените метеорологични модели сигнализират за възможно формиране на добре организирана мезомащабна конвективна система (Mesoscale Convective System – MCS) над Балканския полуостров. Ако този сценарий се реализира, системата може да засегне Югозападна, Западна и части от Южна Централна България към края на деня на 20 юли 2026г.

Мезомащабната конвективна система представлява обширен комплекс от взаимно свързани гръмотевични бури, които функционират като единна атмосферна структура. За разлика от обикновените летни гръмотевични бури, подобни системи могат да се запазят активни в продължение на много часове, да изминат стотици километри и да засегнат големи територии. Образуването им обикновено изисква съчетание от висока атмосферна нестабилност, достатъчно количество влага, силен вертикален срез на вятъра и механизъм, който да задейства развитието на конвекцията.

Според последните изчисления на модела Europe Swiss HD 4x4 съществуват индикации за развитие на силна гръмотевична система. При реализиране на тази прогноза тя може да бъде съпроводена от разрушителни пориви на вятъра, интензивни валежи, едра градушка и изключително активна гръмотевична дейност. В подобна обстановка са възможни паднали дървета, локални материални щети и прекъсвания на електрозахранването, особено в районите на Западна България, като не е изключено буреносната система да достигне и части от Пловдивска област.

Опасността при подобни системи се дължи не само на интензивността на отделните гръмотевични бури, но и на способността им да се самоорганизират и поддържат взаимно. Когато атмосферата е силно нестабилна и е налице достатъчен вертикален срез на вятъра, MCS може да се превърне в дълготрайна буреносна система, способна да генерира продължителни проливни валежи, градушки и силни линейни пориви на вятъра върху обширни райони.

При наличие на много интензивна гръмотевична дейност и добра видимост съществува вероятност над буреносните облаци да бъдат наблюдавани и т.нар. спрайтове – редки краткотрайни електрически разряди във високите слоеве на атмосферата, които се образуват над мощни гръмотевични системи. При благоприятни условия тези явления могат да бъдат видими от разстояние над 200–300 километра, което означава, че евентуално биха могли да се наблюдават и от части на Централна и Източна България.

Според настоящите прогнози, буреносната система може да се придвижва със скорост около 80–90 км/ч. Това се отнася до скоростта на движение на самата атмосферна система, а не до скоростта на вятъра на земната повърхност. При подобно развитие комплексът от гръмотевични клетки би могъл да премине през значителна част от страната само за два до три часа. Именно високата скорост на придвижване и сложната динамика на подобни системи ги правят трудни за прогнозиране, като дори малки изменения в атмосферната обстановка могат да доведат до съществено различен сценарий.

Към момента Europe Swiss HD 4x4 е моделът, който най-ясно прогнозира развитието на подобна организирана буреносна система. Моделът ALADIN също показва признаци за подобен сценарий, макар и с по-слабо изразена интензивност. Предстои да бъдат анализирани и следващите изчисления на SPM, които ще дадат по-ясна представа за вероятността и потенциалния мащаб на явлението.

До 23 юли България ще остане в близост до активна фронтална зона, а атмосферата ще се характеризира с висока нестабилност и значителен потенциал за развитие на конвективни процеси. През последните дни основният ограничаващ фактор беше липсата на достатъчно изразен механизъм за иницииране на мощна конвекция. Очакваното преминаване на атмосферен фронт обаче може да осигури необходимите условия за организиране на опасни гръмотевични бури, ако останалите атмосферни фактори се запазят благоприятни.

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Редактор "Екип на Петел",

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