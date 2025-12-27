Метео Балканс: Истинска зима през януари

Пиксабей

Месечните прогнози дават само обща представа за времето, тъй като е невъзможно да се направи по-детайлна прогноза за конкретен регион за толкова дълъг период. Месечната прогноза е изготвена на базата на Европейския модел за средносрочни прогнози и GFS. В анализа е проследено поведението на полярния вихър, пише Метео Балканс.

Януари традиционно е най-зимният месец в България, но характерът му в голяма степен се определя от процесите, протичащи далеч на север – в Арктика и в стратосферата. Един от ключовите фактори е полярният вихър – мащабна циркулация на много студен въздух, разположена над Северния полюс. Неговата сила, форма и позиция оказват пряко влияние върху това дали студът ще остане „заключен“ в Арктика или ще се спуска към средните ширини, включително и Балканите.

Анализът на температурните полета и геопотенциалната височина на ниво 10 hPa показва, че в началото на януари полярният вихър е изключително силен и компактен, с ядро между Гренландия и Арктика. В хода на месеца се наблюдават опити за вълнова деформация, главно от евразийска страна, но без категоричен сигнал за внезапно стратосферно затопляне (SSW). Това означава, че януари ще бъде динамичен, с честа смяна на въздушните маси, а не устойчиво студен или продължително мек.

Първо десетдневие (1–10 януари)

Атлантическа доминация и умерено зимно време

През първите дни на януари полярният вихър остава добре организиран и силен. Такава конфигурация обикновено поддържа активна зонална циркулация над Атлантика и Европа. За България това означава преобладаване на западни и северозападни преноси, с често преминаване на атмосферни смущения.

Силни ветрове от северозапад ще засилят усещането за студ по време на Йордановден и Ивановден.

Температурите в страната ще бъдат около или малко над климатичната норма. В низините и равнините често ще се наблюдават положителни дневни температури, докато в планинските райони зимният характер ще бъде по-изразен. Валежите ще са сравнително чести – дъжд в ниските части и сняг в планините и високите полета.

Възможни са краткотрайни застудявания след преминаване на студени фронтове, но те няма да са нито продължителни, нито екстремни. Като цяло това десетдневие ще напомня за мека и влажна зима, без сериозни снеговалежи в равнинните райони.

Второ десетдневие (11–20 януари)

Повишен риск от зимен пробив и студено време

Това е периодът, в който ефектът от разцепения полярен вихър ще бъде най-осезаем. Над Европа се установява мощно антициклонално блокиране.Очаква ни класическа, „люта“ зима. България ще попадне под влиянието на студен пренос от Русия и Скандинавието. Температурите ще паднат до екстремни нива, като в котловините и Дунавската равнина термометрите ще отчетат стойности между -12°C и -18°C.

През второто десетдневие картината в стратосферата започва да се променя. Наблюдава се деформация и частично изместване на полярния вихър, както и засилване на топлите аномалии над Евразия. Това е класическа предпоставка за развитие на по-изразени меридионални процеси – движение на въздушни маси от север на юг.

За България този период носи най-голям потенциал за истинско зимно време. Температурите вероятно ще се понижат под климатичната норма, особено в Северна България и във вътрешността на страната. Значително нараства вероятността за снеговалежи, включително и в низините, както и за образуване на трайна снежна покривка.

Минималните температури могат да станат двуцифрено отрицателни в котловините и високите полета, а дневните често да остават близки до или под нулата. Това десетдневие има потенциал да се превърне в най-студения и най-зимен период на януари.

Очакват се условия за продължителни снеговалежи. Поради ниските температури, снегът ще бъде сух и лек, което при силен вятър ще създаде условия за сериозни навявания в Североизточна България и по проходите на Стара планина.

Трето десетдневие (21–31 януари)

Променлива циркулация и чести температурни контрасти



В края на месеца полярният вихър показва тенденция към частична реорганизация и стабилизиране, но без да възстанови напълно компактната си форма от началото на януари. Това създава условия за честа смяна между студени и по-топли въздушни маси над Европа.

В България времето ще бъде променливо и контрастно. Температурите ще се движат около климатичната норма, но с резки колебания – от зимни епизоди със сняг и мраз до по-меки периоди с дъжд в ниските части. Именно в този период съществува повишен риск от поледици и заледявания, особено при бързи затопляния след студ.

Ще доминират температурните инверсии – в планините ще има слънчеви часове и по-меко време, докато в низините ще е облачно, мъгливо и мразовито.

Валежите ще бъдат неравномерно разпределени, като локално са възможни по-интензивни снеговалежи при преминаване на средиземноморски циклони.

Януари в България ще бъде типично зимен, но без ясно изразени екстреми. Липсата на силно внезапно стратосферно затопляне предполага, че продължителни и много сурови студове са малко вероятни. Въпреки това, второто десетдневие се откроява като период с най-голям шанс за истинска зима, със сняг и по-сериозни отрицателни температури.

Месецът ще се характеризира с динамика, чести промени и контрасти – класически сценарий за януари, когато борбата между Атлантика и континенталния студ все още не е решена.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!