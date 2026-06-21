Метео Балканс: Масов мор на риба във Варненското езеро: Сателитни снимки показват тревожни следи

Снимка: Община Варна

На 13 юни във Варненското езеро беше регистриран масов мор на риба, който предизвика сериозен обществен интерес и множество въпроси относно състоянието на водите в района.

След подадените сигнали компетентните институции извършиха проверки и взеха проби за лабораторен анализ, като към момента на проверките не бяха отчетени показатели извън установените норми.

Въпреки това случаят продължава да поражда дискусии сред експерти и граждани. Сред възможните причини бяха посочени цъфтеж на фитопланктон, намалено съдържание на кислород във водата и други природни фактори, които могат да доведат до смъртност при рибните популации.

Особен интерес представляват сателитните изображения от европейската програма Sentinel-2. На мултиспектралните снимки от 15 юни ясно се забелязва обширно оцветяване в различни спектрални диапазони над части от Варненското езеро и Варненския залив, пише meteobalkans.com. Сравнението с района южно от Варна, където водите на река Камчия се вливат в Черно море, показва съществена разлика в характеристиките на наблюдаваните петна.

Докато при устието на Камчия се наблюдават типични за естествените речни наноси и органични вещества цветови характеристики, петната във Варненското езеро имат различен спектрален подпис. Това поражда въпроси относно техния произход и необходимостта от по-задълбочен анализ.

Историческият преглед на архивните сателитни данни показва, че подобни явления са наблюдавани многократно през последните години. В определени периоди замърсяването изглежда значително по-интензивно, докато в други – почти липсва. Например на 6 май 2026 г. следите от подобни аномалии са значително по-слабо изразени.

Интересен е и погледът назад към 2020 г., когато общественото внимание беше насочено към проблемите с отпадъчните води във Варненския регион. Сателитните изображения от май 2020 г. показват сходни характеристики в района на езерото и залива, което поставя въпроса дали наблюдаваните процеси не са част от дългогодишен и системен екологичен проблем.

Окончателните отговори за причините за смъртта на рибата могат да бъдат дадени единствено след публикуването на резултатите от лабораторните анализи. Дотогава сателитните наблюдения остават ценен инструмент за проследяване на промените във водната среда и за оценка на потенциални източници на замърсяване във Варненското езеро и Варненския залив.

Редактор "Екип на Петел",

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