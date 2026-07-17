Метео Балканс: На 21, 22, 23 и 24 юли времето се влошава в България

Пиксабей

През 21, 22, 23 и 24 се очаква чувствително влошаване на времето над Балканския полуостров. Причината е бавноподвижен студен атмосферен фронт, който ще преминава през региона и ще създава условия за интензивни валежи, гръмотевични бури и възможни локални наводнения, предаде Метео Балканс.

Според актуалните числени метеорологични модели Балканите ще се намират в преходната зона между по-хладна въздушна маса, свързана със студения фронт, и устойчив антициклон над южните части на полуострова и Източното Средиземноморие. Това ще доведе до задържане на фронталната система и до продължителна атмосферна нестабилност. В съчетание с високите температури, повишеното влагосъдържание на въздуха и значителната потенциална конвективна енергия (CAPE) ще се създадат благоприятни условия за развитието на силни гръмотевични бури, придружени на места от проливни валежи, едра градушка и силни пориви на вятъра.

Очаква се фронталната зона да се забави и постепенно да се деформира вследствие и на oрографията. Ако във височина се формират подходящи динамични условия, е възможно да се активизират процеси на фронтогенез и циклогенез, което да доведе до образуването на циклонални центрове. Подобна синоптична обстановка може да поддържа валежната активност над Балканите в продължение на няколко денонощия и да увеличи риска от екстремни количества валежи.

Защо студеният фронт ще се забави и усили?

Поради блокиращото действие на антициклоналния гребен на юг, настъпващият студен атмосферен фронт губи своята транслационна скорост и преминава в квазистационарен (бавноподвижен) стадий. Орографията на Балканите допълнително деформира фронталната повърхност.

На ниво 700-600 hPa се наблюдава силен южен пренос , който пренася топла и влажна въздушна маса, докато в приземния слой прониква по-хладен въздух от северозапад и от североизток. Този процес на студена адвекция в ниските слоеве и топла адвекция във височина рязко увеличава вертикалния температурен градиент.

Силното приземно нагряване (температури между 31°C и 37°C) и повишеното влагосъдържание в граничния слой генерират високи стойности на конвективно наличната потенциална енергия (CAPE). Студеният фронт действа като мощен механизъм за преодоляване на конвективната задържаща енергия (CIN), задействайки експлозивна свободна конвекция.

Наличието на силен вятър в средната и горната тропосфера (влияние на струйното течение) създава значително дълбоко вертикално срязване на вятъра (Bulk Shear в слоя 0–6 km) със стойности от 35 до над 47 възела над България и екстремни стойности над 56 възела в съседните югозападни райони. Този кинематичен дефицит е критичен фактор за реорганизацията на обикновените конвективни клетки в дълготрайни мезо-конвектини системи (MCS), включително суперклетки (Supercells) и шквалови линии (Squall lines).

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