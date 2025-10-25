Метео Балканс: На 26 и 27 октомври ще паднат 50 литра на квадратен метър дъжд
Поредният циклонален вихър ще наруши нашето ежедневие, но този път циклонът ще се образува над страната ни. Повечето модели прогнозират значителни количества валежи в района на София, Своге, Перник, Кюстендил и Източна Сърбия, пише Метео Балканс. Очакваните количества дъжд могат да достигнат до 50 л/кв.м за периода 26–27 октомври 2025 г. На отделни места явленията ще бъдат придружени и от гръмотевична дейност. Зоната с валежи ще се премества бавно на изток и до края на деня на 27 октомври ще обхване и южните и югоизточни райони.
В страната като цяло най-много дъжд ще падне южно от Стара планина, докато в крайните североизточни и северозападни райони количествата ще бъдат до около 10 л/кв.м.
Температурите след този циклон ще се понижават. През следващите дни в Дунавската равнина вятърът ще се усили и ще бъде от северозапад. Към малките часове на денонощието той ще стихва, което ще позволи да се образуват слани в Югозападна България и на отделни места в Дунавската равнина.
