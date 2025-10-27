реклама

Метео Балканс: От Турция идва страшна буря, дъжд, вятър и градушки

27.10.2025 / 15:57 0

Кадър Метео Балканс

През следващите 2–4 часа над граничните зони ще се разразят още гръмотевични бури, съобщават синоптиците от Meteo Balkans на страницата си в социалната мрежа.  

"Условията за суперклетъчни гръмотевични бури ще бъдат благоприятни над северозападна Турция и около границата ни с нея. Бурите ще се образуват над зона, която благоприятства развитието на по-силни и по-добре организирани бури.

Очакват се условия за силни ветрове, интензивен дъжд и дори градушки", добавят те.

"Бурите ще окажат влияние в района на Бургас", предупреждават от Meteo Balkans.

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама