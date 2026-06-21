Метео Балканс: Прогноза за гръмотевични бури

Карта Метео Балканс

Картата показва прогнозната сумарна радарна отражаемост за период от 6 часа и дава представа за районите, в които има повишена вероятност от развитие на гръмотевични бури, предаде Метео Балканс.

Според моделните данни се очаква формирането на предимно едноклетъчни гръмотевични клетки, които локално могат да доведат до интензивни валежи, силни краткотрайни пориви на вятъра и дребна градушка. Явленията ще бъдат с ограничен пространствен обхват, но на отделни места могат да бъдат съпроводени от значителни количества валеж за кратък период от време.

Представената карта визуализира натрупаната радарна отражаемост за шестчасов интервал, като по-високите стойности са индикатор за по-интензивни валежни процеси и по-активна конвективна дейност.

Редактор "Екип на Петел",

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