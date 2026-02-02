Метео Балканс: Розовото небе в Пловдив е от осветлението на стадион "Христо Ботев"

снимк Meteo Balkans

Обилен снеговалеж и необичайно небе, обагрено в розово, впечатлиха пловдивчани и пренесоха жителите на Пловдив на север.

Розовият небесен воал, наподобяващ северното сияние, превърна февруарската зимна нощ в нещо наистина необикновено.

В социалните мрежи се появиха десетки снимки, направени от пловдивчани, които уловиха от различни ъгли зрелищния визуален ефект.

Явлението има съвсем логично обяснение – розовият оттенък в небето се дължи на отражението на светлините от стадион „Христо Ботев“ и градското осветление, в съчетание с ниска облачност и падащ сняг. Тази комбинация създава визуален ефект, наподобяващ познатото полярно сияние, предаде Дарик.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!