Метео Балканс: Шквалова линия пресича България: Очакват се градушки и проливни дъждове

Кадър Метео Балкас

Шкаловата линия се насочва към района на Петрич, Сандански, Благоевград и Гоце Делчев. През следващите часове, заради приближаващия се студен фронт, на много места ще се образуват гръмотевични бури, предаде Метео Балканс. Процесът ще бъде предимно многоклетъчен (бури с различен етап на развитие), като явленията ще се разпадат сравнително бързо – поне такива ще са условията до около 17 часа.

По-късно се очакват и по-организирани клетки, но дневният прегрев ще е към своя край. Все пак не са изключени и по-силни бури. За тези райони е издадено ниво 1.

Специално обръщаме внимание на Южна България – там явленията по фронта ще бъдат най-интензивни. Очакват се силни ветрове, градушка и проливни дъждове.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!