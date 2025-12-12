Метео Балканс: След гореща вълна нахлува арктически студ

Кадър Метео Балканс

Миналият четвъртък бележи началото на мощна, но краткотрайна гореща вълна в европейската част на Русия. По периферията на циклона западно-източни течения донесоха атлантически въздушни маси, добре затоплени от Гълфстрийм, в централните и северозападните райони на региона, които доведоха до температури 7–10°C над нормата. Това доведе до повече от дузина дневни топлинни рекорди, регистрирани в Калининградска, Ленинградска, Псковска, Тверска, Смоленска, Новгородска и Московска области, предаде Метео Балканс.

Най-високият рекорд е регистриран в Калининград, където въздухът се е затоплил до +10,4°C, с 1,8°C над предишния рекорд от 1994 г. А най-старият рекорд – на 125 години – е счупен във Великие Луки, където максимумът достигна +8,1°C, с 0,6°C над предишния рекорд от 1900 г.

Температурата в Санкт Петербург падна само с 0,2°, не успявайки да повтори дневния рекорд за максимална температура: около 3 часа сутринта температурата беше +7,6°.

Днес топлата вълна ще бъде заменена от студено арктическо нахлуване. Температурите в Ленинградска област вече са паднали под 0°C, а след няколко часа минусовите температури ще достигнат Псковска, Новгородска и Тверска области. Следобед слана ще засегне Смоленска област и северна Москва, а към 15–16 часа температурите ще паднат под нулата в Москва. Застудяването ще бъде съпроводено с поривисти северни ветрове, дъжд, преминаващ в накъсан сняг, и силни заледявания по пътищата и тротоарите.

