Метео Балканс: След полунощ 50 000 мълнии ще ударят Северна България

Снимка Пиксабей

Около и след полунощ на 1 срещу 2 юли над Северозападна и Централна Северна България се очаква изключително интензивна гръмотевична дейност. Метеорологичната платформа Meteo Balkans прогнозира, че регионът ще бъде озарен от хиляди светкавици, като техният брой може да достигне между 20 000 и 50 000. Синоптиците предупреждават за сериозен риск от локални наводнения вследствие на очакваните обилни валежи.

Поради очакваните значителни количества дъжд, за днешния ден е в сила оранжев предупредителен код. Експертите подчертават, че макар валежите да са локални, те могат да бъдат изключително интензивни и бързо да доведат до преливане на водни маси и наводняване на уязвими участъци в Северна България, пише dunavmost.com.

Към момента не се очаква формирането на екстремни метеорологични структури като добре организирани суперклетки или мощни шквалови системи. Въпреки това атмосферните условия остават потенциално опасни. Прогнозират се силни пориви на вятъра, проливни дъждове и възможни градушки, които изискват повишено внимание от страна на пътуващите и живеещите в засегнатите области.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!