Метео Балканс: Сняг на Никулден няма да има, но зимата ще е по-студена от обичайното

Пиксабей

Изглежда, че през първата десетдневка на декември времето ще бъде доста спокойно и сняг за Никулден не се очаква, въпреки прогнозите в някои сайтове, пише Метео Балканс.

Тази зима метеорологичната картина в Европа ще бъде повлияна от две основни явления: слабото Ла Ниня в Тихия океан и промени в Полярния вихър. Те могат да донесат студени периоди и сняг, особено в северните и централните части на континента.

Ла Ниня и влиянието ѝ върху Европа

Ла Ниня е студена фаза на водите в Тихия океан, която се появява на всеки няколко години. Тя влияе върху движението на въздушните маси и може да предизвика по-студено време в различни части на света.

В Европа Ла Ниня обикновено носи студена тенденция в северните и централните райони. Това означава, че голяма част от страните от тези региони могат да очакват по-ниски от нормалните температури и повече снеговалежи през зимата.

Полярният вихър и зимните промени

Полярният вихър е масивен поток от студен въздух, който обикновено се задържа над Северния полюс. Когато той се деформира или „срутва“, студеният въздух може да се насочи на юг към Европа, причинявайки внезапни студени периоди.

Прогнозите за тази зима показват възможни ранни смущения в Полярния вихър, което означава, че през декември и януари Европа може да усети студени периоди, особено в северните и централните райони.

Какво да очакваме по месеци

Декември: По-студено време в северните и централните части на Европа, с вероятност за сняг. Западните и южните райони ще имат близки до нормата температури. Възможна е бяла Коледа на много места. Повишава се вероятността и от снеговалежи между 15-25 декември и в България.



Януари: Продължаване на студените периоди в северните райони. Централна и Западна Европа ще имат нормални температури, но студените източни потоци могат да донесат снеговалежи.



Февруари: Температурите ще се повишат леко, като студените периоди ще са по-кратки. Северните райони ще останат по-влажни, докато централните и западните ще са близки до обичайното.



Обобщение: Зимата 2025/2026 в Европа ще бъде по-хладна от обичайното в северните и централните райони, с възможност за сняг и студени периоди, особено в декември и януари.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!