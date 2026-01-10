Метео Балканс: Циклон нахлува в България, издаваме ниво 2 за валежи и гръмотевични бури
Пиксабей
Метео Балканс издаде предупреждение:
На спътниковите снимки виждаме циклонa, който приближава страната ни. Заради него сме издали Ниво 2 – за значителни валежи между 20 и 40 л/кв. м, както и за възможни гръмотевични бури в Югоизточна България. Очакват се валежи от сняг в почти цялата страна, като интензивността им ще достига 5–6 см на час, което означава обилен снеговалеж.
Ще има и поледици...
