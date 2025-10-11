Метео Балканс: Циклон обръща България на 20 октомври

Пиксабей

Циклон ще донесе значителни валежи след 20 октомври

България ще се намира на границата между две въздушни маси, очакват се до 200 литра дъжд в Гърция

Според прогноза на Европейския метеорологичен модел и модела ICON, около 20-ти октомври България ще попадне в периферията на зона с високо налягане, като същевременно има висока вероятност за образуване на циклон южно от Балканския полуостров.

Страната ни ще се окаже точно на границата между две различни въздушни маси, което ще доведе до повишаване на температурите. След преминаването на този циклон към края на месеца се очаква ново понижение на температурите, обясняват метеоролозите от Meteo Balkans.

Специалистите предупреждават, че засега е трудно да се определи точната траектория на циклона, тъй като всичко зависи от позиционирането на антициклона, разположен северно от България. Въпреки неяснотата, почти сигурно е, че валежи ще има в Южна и Югоизточна България.

Ако антициклонът се измести само със 100–200 километра по на север, валежи са възможни и над останалата част от страната, включително и в северните райони.

Най-сериозна е ситуацията в съседна Гърция, където в централните части се очакват изключително големи количества валежи – над 200 литра на квадратен метър. Това създава сериозен риск от наводнения в гръцката територия.

Екипът на Meteo Balkans ще следи внимателно развитието на тази метеорологична обстановка и ще предоставя актуална информация за очакваните валежи и потенциалните рискове.

