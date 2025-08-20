Метео Балканс: Цунами в Гърция?

Пиксабей

Когато чуем думата цунами, си представяме Япония или Тихия океан. Но истината е, че и Средиземно море крие смъртоносен потенциал. И макар вълните тук да не достигат чудовищните мащаби на Тихия океан, рискът за Южна Европа и Балканите е напълно реален, пишат от Метео Балканс.

Санторини – древното цунами, което пренаписа историята

Най-страшният пример идва от около 1600 г. пр.н.е., когато вулканът Санторини изригва с катастрофална сила. Учените вярват, че последвалото цунами с вълни над 20 метра унищожава цели крайбрежни селища и допринася за краха на минойската цивилизация на Крит.

Земетресението в Месина – трагедия от близкото минало

През 1908 г. земетресение с магнитуд 7,1 удря района на Месина, Сицилия. Освен срутени сгради, следва и цунами с вълни от 10 метра, което залива бреговете. Резултатът – над 80 000 жертви. Това е едно от най-смъртоносните бедствия в европейската история.

Колко опасно е Средиземно море днес?

Средиземноморието е сеизмично активно:

Гърция и Турция често са разтърсвани от земетресения.

Вулканите, включително Етна и подводни вулканични системи, остават потенциален риск.

Тесните морски басейни могат да усилват цунами-вълните, макар те да са по-малки от тихоокеанските.

Балканите – могат ли да бъдат ударени?

За България и Балканите рискът не е хипотетичен. Ако голямо земетресение удари Гърция или Турция, вълните могат да достигнат до Егейско и дори Черно море.

Исторически хроники споменават, че през 14-ти век цунами е засегнало части от Егейските острови.

Бъдещето – подготвени ли сме?

Учените предупреждават, че до 2050 г. вероятността за цунами със значителни щети в Средиземноморието е около 10%.

Звучи малко, но когато става дума за вълна, която може да помете цели градове, рискът е твърде голям, за да бъде игнориран.

Цунами в Средиземно море не е сценарий от научна фантастика, а реална опасност, доказана от историята. А за Балканите – включително България – това е напомняне, че дори да не сме на Тихия океан, морето до нас също може да се разбунтува.

