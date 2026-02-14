Метео Балканс: Торнадо параметър в неделя. Цяло чудо ще е, ако няма щети
Кадър Метео Балканс
Утре ще е цяло чудо, ако няма материални щети
За съжаление "Торнадо" параметърът е повишен над Югоизточна България.
Акцент в прогнозата: ураганни ветрове и рязка промяна на времето, посочват синоптиците любители.
Основният акцент в прогнозата са очакваните силни пориви на вятъра в Югоизточна България, както и бурният вятър в планините. През деня над Централна и Югоизточна България ще се развият гръмотевични бури, докато в Западна България валежите постепенно ще спират, но ще започне застудяване. Очаква се и усложняване на пътната обстановка в планинските райони.
