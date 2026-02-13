Метео Балканс: Задават се ветрове с пориви до 100-110 км/час в планините

Снимка: meteobalkans.com

Задават се силни ветрове. Ако имате планове към 15-ти да ходите на планина, по-добре ги отменете или бъдете подготвени за ураганни ветрове, особено в Стара планина. След това времето ще се развали – очакват се и гръмотевични бури. Това предупреждават във фейсбук страницата си от Метео Балканс.

Още в сутрешните часове утре вятърът от юг-югозапад ще започне да се усилва, като най-интензивен ще бъде в планинските райони, Предбалкана и източната половина на страната. Поривите в тези райони могат да достигнат 90–120 км/ч, а по високите части на Стара планина, Рила и Родопите – дори над 130 км/ч., пише meteobalkans.com. Южният вятър ще доведе до чувствително повишение на температурите, особено по северните склонове на Стара планина и местата, податливи на южен вятър.

След силните южни ветрове идва ред на валежите, а на изолирани места в Южна и Западна България са възможни и гръмотевични бури и ново захлаждане.

В следобедните часове вятърът в Дунавската равнина ще се ориентира от северозапад, временно ще се усилва и с него ще проникне по-студен въздух. С понижението на температурите ще започнат валежи от дъжд, като по-значителни се очакват над Централна и Югоизточна България – там моделите прогнозират количества между 20 и 40 л/кв. м. Ще има гръмотевици и силни пориви на вятъра.

