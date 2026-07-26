Метео Балканс прогнозира опасно време на 27 и 28 юли

Кадър Метео балканс

Ако този сценарий се реализира, най-сериозната опасност ще бъдат силните пориви на вятъра

От Meteo Balkans предупреждават за потенциално опасна метеорологична обстановка с риск от силни гръмотевични бури, локални градушки и ураганни пориви на вятъра в Западна и Южна България в периода между 27 и 28 юли, цитира Дунав мост.

Актуалните симулации на метеорологичния модел SPM очертават условия за формиране на добре организирана линия от гръмотевични бури през нощта и в ранните сутрешни часове. Очаква се тази система да премине през части от Западна и Северозападна България. Най-сериозната опасност при подобен сценарий са разрушителните пориви на вятъра, породени от мощни низходящи въздушни течения.

„На отделни места не са изключени и интензивни краткотрайни валежи, както и локална градушка“, съобщават от Meteo Balkans, като уточняват, че процесите са силно зависими от локалните атмосферни условия.

Причината за влошаването на времето е попадането на страната в близост до активна фронтална зона. Този район се характеризира с рязък температурен контраст между различни въздушни маси, което създава идеални условия за възникване на мезомащабни конвективни системи.

Специалистите припомнят, че подобна атмосферна ситуация се е наблюдавала само преди няколко дни, когато масивна система е изминала над 1000 километра, преди да достигне Югозападна България, запазвайки пълната си активност.

За деня на 27 юли е определено Ниво 2 за опасни явления, като температурите ще се повишат, но атмосферата ще остане силно неустойчива. Основният удар се очаква над планинските райони в Западна, Югозападна и Южна България.

В тези зони се прогнозират градушки с диаметър между 1 и 3 сантиметра, силни ветрове и интензивни валежи с потенциал за предизвикване на локални наводнения. Съществува вероятност за формиране и на изолирани суперклетъчни бури. Гражданите са посъветвани да следят внимателно развитието на обстановката, тъй като при подобна динамика прогнозите могат да претърпят промени в рамките на броени часове.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!