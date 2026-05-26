Meteo Bulgaria: Денят е много горещ
Снимка Булфото
Денят започна с необичайно високи температури. Най-топлите места днес ни показват от Meteo Bulgaria.
Ето къде са те:
Ново село 30.8°С
Видин 30.5°С
Лом 30.2°С
Дес ще е предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността. На отделни места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще е топло с максимални температури между 27° и 32°, в София – около 27°.
Според прогнозата на НИМХ се очакват високи температури над 30 градуса днес и в Русе, Ямбол, Сандански и Видин, пише novini.bg.
