Кадър Пожарна в Невада

Казаха, че шансът е едно на четири трилиона, така че предполагам, че днес може би ще си купя билет от лотарията, разказа Дъстин Прочита за оцеляването си

Служители в Северна Калифорния разследват инцидент, при който ярка светлинна топка, дошла от космоса, се оказва метеорит, разрушил къща в окръг Невада. Свидетели от целия регион проследили светлината, за да видят къде е паднала. И за съжаление, пътят ѝ може да е довел до къща, която по това време е била обитавана, предаде 24 часа.

В разговор с новинарската емисия KCRA на NBC Дъстин Прочита казва, че е бил в къщата с кучетата си, когато нещо се е ударило в дома му и е предизвикало пожар. "Чух голям взрив", разказва той. "И започнах да усещам мирис на дим. Излязох на верандата и тя беше напълно обхваната от пламъци."

Friday at 7:26 pm, CAL FIRE responded with Penn Valley FPD to a Residential Structure Fire near Lake Englebright. E2354 arrived first reporting a well involved trailer and vehicle, with no threat to vegetation. The fire was contained, committing resources for approx. 4 hours. pic.twitter.com/WPfjtZcLj8