Метеоролог се разплака в ефира: Това е невероятен ураган

Кадър Х

Метеоролог от Флорида с десетилетия опит зад гърба си стана се просълзи в ефир в понеделник по време на дискусия за урагана Милтън, чудовищна буря, която се очаква да достигне щата му тази седмица.

„Това е просто невероятен, невероятен, невероятен ураган“, предупреди зрителите в понеделник Джон Моралес, метеоролог за местния филиал на NBC в Маями, NBC 6 South Florida, предаде Нова Варна

„Спадна с 50 милибара за 10 часа“, каза Моралес колебливо, описвайки огромния спад на атмосферното налягане на бурята. „Ъм… извинявам се. Това е просто ужасно“, продължи той.

Към понеделник следобед Милтън „експлозивно“ се е засилил до ураган от категория 5 с постоянни ветрове със скорост до 175 мили в час, според Националния център за ураганите.

Очакваше се бурята да удари полуостров Юкатан в Мексико късно от понеделник до вторник, преди да продължи да си проправя път към Флорида, където се очаква да достигне сушата късно в сряда. Очакванията са дотогава бурята да бъде понижена до ураган от категория 3, който обаче все още е достатъчно мощен, за да причини животозастрашаващи условия и да причини катастрофални щети, предава MSNBC.

Флорида все още се възстановява от урагана „Хелън“, който удари преди две седмици и остави най-малко 227 жертви в няколко щата.

Зрителите споделиха емоционалното видео в платформата X. Метеорологът се опитва да овладее емоциите си, докато описва метеорологичния феномен.

A very respectable & emotional weather man, John Morales, from Ch.6 - Miami talks about hurricane #MiltonFlorida pic.twitter.com/AeoFKiCYf4