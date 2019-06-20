Метеорологичните прогнози ще осъществят гигантски скок с помощта на суперкомпютър

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Средносрочните метеорологичните прогнози ще осъществят гигантски скок догодина с пристигането в Италия на един от най-мощните суперкомпютри в света, предава Франс прес, цитиран от БТА.

С него ще бъде оборудван Европейският център за средносрочни метеорологични прогнози. Това е междуправителствена европейска организация, ръководена от г-жа Флоранс Рабие. Интелигентната машина ще може да анализира в рекордно кратко време милиарди информации.

Европейският метеорологичен център ще се премести догодина от Великобритания в италианския град Болоня. Именно тук ще бъде монтиран суперкомпютърът, който ще бъде взет под наем в продължение на четири години с общ бюджет от 70 милиона евро.

Г-жа Флоранс Рабие изтъква, че едно евро вложено в метеопрогнози носи от 10 до 100 пъти по-големи икономически ползи. Те касаят в особена степен производителите на възобновяема енергия, които не могат да складират електричеството. Едно по-точна метеорологическа прогноза що се отнася до температурите, ще може да даде насоки точно какви енергийни разходи ще са необходими при затопляне или застудяване.

Метеорологичните прогнози изискват огромен компютърен ресурс, тъй като трябва да бъдат обработвани големи масиви с данни. Предвижданията се правят въз основата на наблюдения в атмосферата разделена на милиарди малки кубове.

Събраната информация се трансформира във физически уравнения и математически модели. "Колкото кубчето е по-малко, толкова изчислението става по-точно!", изтъква г-жа Рабие. С очаквания суперкомпютър в Болоня споменатите кубове няма да покриват площ от 18 квадратни километра, а почти двойно-по малко - 10 квадратни километра.

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