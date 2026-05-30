Метеорологичното лято започва с гръмотевични бури

Снимка Пиксабей

Синопитците предупредиха за опасно време.

Последните два дни на май ще са ветровити със силни западни пориви. Дневните температури ще се движат в интервала 25-30 градуса. Съботата ще бъде слънчева с временни увеличения на облачността следобед. Условия за кратък валеж от летен тип – с гръмотевици и риск от градушка, ще има само в крайните североизточни части на страната.

След слънчевата сутрин в неделя, в часовете следобед и привечер ще има летни валежи в Южна и Източна България. По-опасни гръмотевични процеси ще се оформят в областите по Черноморието, пише nova.bg.

Предстоящата първа седмица на юни, с която настъпва метеорологичното лято, ще бъде топла, но с неустойчива обстановка. Във всеки от дните обаче ще има потенциал за локални следобедни летни бури с интензивни извалявания, резки пориви на вятъра и гръмотевични процеси с риск от градушки. Дневните температури ще са летни и в някои части на страната ще достигат 32-33 градуса.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!