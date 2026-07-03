Метеоролозите в Испания предупреждават за нова гореща вълна

Снимка Пиксабей

Испания трябва отново да се готви за температури от над 40 градуса – няколко дни след поредната гореща вълна. За това предупреди националната метеорологична служба, цитирана от ДПА. Службата прогнозира високи температурни стойности в югозападната част на иберийското кралство, както и на север и североизток най-късно от неделя.

Горещата вълна в Испания в края на миналия месец впоследствие се разпространи във Франция, носейки рекордни температури чак до Германия.

Регионалният директор на Световната здравна организация за Европа Ханс Клуге заяви по-рано тази седмица, че горещите вълни вече не са еднократни екстремни събития, а повтарящи се кризи, които се случват по-често, стават по-интензивни и продължават по-дълго.

В неделя в тези райони на Испания се очакват максимални температури от 41 до 42 градуса. Но дори в областта Галисия, която поначало е с по-прохладен климат и се намира в крайния северозапад на Испания, температурите може да се покачат до 37 градуса.

За засегнатите части на иберийската страна, в които попадат приблизително 10 милиона души, е издадено оранжев код за опасно време – или предпоследна степен на тревога – което означава, че има „значителен риск за здравето“.

btvnovinite.bg

Редактор "Екип на Петел",

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