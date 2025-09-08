Методи Лалов внесе частна жалба срещу ареста на 15-годишно момче по случая с полицейския шеф

Кадър Нова тв

Защитникът твърди, че съдът, прокуратурата и МВР са или "тежко некомпетентни, или тежко зависими"

Адвокат Методи Лалов внесе по електронен път частна жалба срещу определението на съдия Милена Пейчева от Окръжен съд - Русе, с което беше задържан 15-годишен младеж, свързан със случая с русенския полицейски шеф. Това стана ясно от публикация на самия защитник в социалната мрежа Фейсбук, предаде Дунав мост.

След проучването на делото, адвокатът изразява сериозни съмнения относно работата на правосъдната система по случая. Според Лалов, налице е "тежък провал на българското правосъдие", като открито обвинява институциите в некомпетентност или зависимост, което ги прави "необективни и несправедливи".

"След като проучих делото, вече мога да кажа, че за съжаление се потвърдиха опасенията ми, че и по този случай българското правосъдие се проваля тежко. Съдът, прокуратурата и МВР или са тежко некомпетентни, или са тежко зависими и поради това необективни и несправедливи," пише в публикацията си адвокатът.

Обществен дебат извън съдебната зала

Лалов обявява, че със съгласието на родителите на задържания младеж, в следващите дни ще даде поредица от интервюта, в които ще разкрие подробности по случая. Сред предстоящите му участия са предавания при Крум Савов в "7/8", Силвия Великова в БНР, Лили Маринкова във "Факти.бг" и Люба Кулезич в телевизия "Евроком".

Адвокатът обосновава решението си да говори публично по делото с действията на прокуратурата и МВР, които според него са изнесли процеса извън съдебната зала. Той твърди, че институциите правят "отвратителни внушения" и дори "лъжат", за да настроят общественото мнение срещу обвиняемите и така да повлияят на съда.

"Защо е допустимо и наложително да говорим публично за случая? Защото прокуратурата и МВР си позволиха да изнесат процеса извън делото и съдебната зала и да правят отвратителни внушения и дори да лъжат, за да настройват общественото мнение срещу обвиняемите и така да въздействат върху и без това страхливия съд," категоричен е Лалов.

В заключение на публикацията си адвокатът заявява решимост да противодейства на опитите за манипулация на общественото мнение: "За това ние няма да мълчим и няма да позволим обществото да бъде манипулирано, а държавните институции да нарушават закона и да се гаврят с гражданите."

На този етап съдържанието на частната жалба остава неоповестено.

