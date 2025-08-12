Методиев: Туризмът ще е секторът с най-видими ефекти от приемането на еврото

Снимка: Булфото

Туризмът, заедно с транспорта, е секторът, който ще има най-видимите и краткосрочни положителни ефекти от приемането на еврото от България. Това заяви зам.-министърът на финансите Методи Методиев по време на дискусията на тема "Еврото, околната среда и устойчивият туризъм: Нови хоризонти в обща валута".

По думите му това е и секторът, върху който благоприятно въздействие е оказало и влизането на страната ни в Шенген, предава БТА.

Събитието се проведе в Министерството на околната среда и водите (МОСВ). Участие в него взеха кметове и представители на общини. Целта бе да бъдат обсъдени ефектите от въвеждането на еврото върху развитието на устойчив туризъм и същевременно опазването на природните ресурси.

Зам.-министърът на финансите обясни, че еврото ще гарантира по-лесна съпоставимост на цените. Ще отпадне необходимостта от валутна обмяна и ще се намалят трансакционните разходи, посочи Методиев. По думите му се очаква и повишение на броя на туристите. Методиев даде пример с Хърватия, в която след приемането на еврото се е увеличил делът на туристите.

Зам.-министърът припомни, че от 8 август има двойното обозначаване на цените на стоките и услугите в лева и в евро. В началото на октомври е другата важна дата, в която всички информационни системи на публичните администрации трябва да бъдат приведени в режим готовност за работа с еврото, каза още той. Към 31 юли 233 от 265 общини са привели своите нормативни документи в съответствие с това да работят с евро от 1 януари 2026 г., съобщи Методиев. Той добави също, че 246 общини са готови с адаптацията на информационните и комуникационни системи за еврото. Държавата и публичните органи се движат с добри темпове, увери зам.-министърът.

Очаква се на 1 ноември да започне и зареждането на банките, пощите и търговците с банкноти и монети в евро. Търговските банки, заедно с "Български пощи", имат ангажимента безплатно през първите 6 месеца да превалутират левове в евро, а БНБ ще извършва тази дейност също безплатно, но безсрочно, информира още зам.-министърът на финансите.

