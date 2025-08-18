Методиев избухна: Плевенчани, какво стоите? Защо сте стотици, а не хиляди?

кадър бТВ

Политологът Калоян Методиев написа гневен пост на страницата си във фейсбук, свързан с протестите на плевенчани срещу това, че отново са оставени без вода.

“Плевен! Плевенчани! Втора година стоите без вода. Ходите до тоалетна с кофи и се къпете с канчета. Снощи в Плевен на протеста срещу трагичната ви съдба се събраха 200-300 човека. Защо не сте 10-20 хиляди пред общината? Подкрепете протестиращите. Да "пометете" кмета, шефа на ВиК, министрите на екологията и регионалното развитиепише Калоян Методиев и допълва:

Какво точно чакате? Кой ще ви спаси? Европейци някои, руснаци ще дойдат, американци... Сами трябва да се надигнете. Да проявите непокорство. Да кажете заедно: стига! Всеки ден. Подкрепяме ви! С вас сме! Цяла България ви гледа: как се мъчите и как мнозинството мълчи. Действайте!”

