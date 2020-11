Метро влак край Ротердам излезе от коловоза, скулптура на кит спря падането му във водата

Снимки: Булфото, Stefan Simanowitz, Туитър, Joey Bremer, ednl, Туитър,Watishettoch, Туитър

Нещо необичайно се случи с метро влак в Холандия, но в крайна сметка Господ погледна машиниста, и той оцеля.

Метро влак, обслужващ град Спийкенисе, близо до Ротердам, е разбил преградата в края на коловоза и само скулптурата на кит е спряла падането му във водата, съобщи сайтът „Dutch News”.

В момента влакът виси на 10 метра над пешеходна пътека, благодарение на опашката на кита, и вероятно ще остане там известно време.



Говорителят на местната служба по обществена безопасност каза, че експертите се опитват да решат как да бъде свален влакът внимателно и контролирано.

Инцидентът се е случил в крайната точка на маршрута на влака, идващ от Ротердам. Машинистът е успял да напусне влака сам, след което е откаран в болница за преглед, пише БГНЕС.



По информация на полицията, по това време във влака не е имало пътници. Катастрофата е станала малко преди полунощ и е събудила живеещите в района хора.

Скулптурата „Whale Tails”, е изработена от полиестер и е дело на архитекта Маартен Струйс и е поставена във водата в края на линията през 2002 г.

