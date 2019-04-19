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Метростанция "Летище София" вече е отворена

19.04.2019 / 14:26 0

Снимка Булфото, архив

Възстановено е движението до метростанция „Летище София“, съобщиха от пресцентъра на Столична община.


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Временно метрото се движеше до метростанция „Искърско шосе“ поради изоставен багаж.


 

 

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