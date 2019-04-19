Метростанция "Летище София" вече е отворена
19.04.2019 / 14:26 0
Снимка Булфото, архив
Възстановено е движението до метростанция „Летище София“, съобщиха от пресцентъра на Столична община.
Временно метрото се движеше до метростанция „Искърско шосе“ поради изоставен багаж.
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