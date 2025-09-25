Метрото спря в София: Призоваха хората да ползват наземния транспорт
25.09.2025 / 16:51 0
Булфото
Метрото в София спря. Става въпрос за станция „Сердика“, през която минават 2 от линиите, предаде Блиц.
Все още не е ясно дали причината е техническа, или се е случило друго нещо непредвидено.
От Метрополитен отказаха конкретен коментар, но призоваха гражданите да използват наземния транспорт.
