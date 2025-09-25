реклама

Метрото спря в София: Призоваха хората да ползват наземния транспорт

25.09.2025 / 16:51 0

Булфото

Метрото в София спря. Става въпрос за станция „Сердика“, през която минават 2 от линиите, предаде Блиц.

Все още не е ясно дали причината е техническа, или се е случило друго нещо непредвидено.

От Метрополитен отказаха конкретен коментар, но призоваха гражданите да използват наземния транспорт.

 

