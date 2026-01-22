Между 3 и 18% от децата в България нямат задължителните имунизации

Пиксабей

Лек спад в имунизационния обхват отчитат здравните власти в България. По последни данни между 3 и 18% от децата в страната не са обхванати от задължителните имунизации, като процентът варира според региона. Основните причини са колебания сред родителите и влиянието на антиваксърски послания. Това коментира в ефира на предаването „Твоят ден“ общопрактикуващият лекар д-р Ина Детелинова.

По думите ѝ спадът в имунизациите е сравнително лек, но устойчив във времето. „При децата по-скоро причината идва от антиваксърските програми, с които ежегодно се борим. Има притеснения у родители, които вярват на подобни твърдения“, обясни тя.

Лекарката подчерта, че целта на медицинските специалисти не е конфронтация, а по-добра профилактика и по-висока защита както за децата, така и за обществото като цяло.

Диапазонът между 3 и 18% се определя на база данни, подавани от общопрактикуващите лекари към регионалните здравни инспекции. „Всяка практика отчита имунизационния си обхват, а колегите от РЗИ обобщават информацията статистически. За всяка област процентът е различен“, поясни д-р Детелинова, предава "Дарик".

По думите ѝ в София-град се полагат усилия спадът да бъде минимален. Въпреки отчетения национален спад, в практиката на д-р Детелинова доверието между лекари и родители остава високо. „Почти едно на десет семейства би могло да има колебания, но през изминалата година ние нямаме нито един отказ от задължителна ваксина“, посочи тя. В случаите на отказ родителите подписват декларация, а законодателството предвижда и санкции, които се администрират от РЗИ.

Добрата новина е, че имунизационният обхват у нас се разширява. През тази година в задължителния календар е включена ваксината срещу варицела, както и разширено приложението на HPV ваксината. „HPV ваксината вече обхваща по-широка възрастова група при момичетата – от 15 до 18 години, а момчетата също бяха включени, което е изключително положителен показател“, отбеляза д-р Детелинова.

Най-много колебания сред родителите продължава да предизвиква ваксината MMR морбили (дребна шарка), епидемичен паротит (заушка) и рубеола (немска дребна шарка). Причината са спекулации за връзка с аутизъм и други неврологични състояния. „Това са напълно необосновани страхове. Има категорични клинични проучвания и потвърждения от инфекционисти и детски невролози, че такава връзка не съществува“, подчерта лекарката. Тя обясни, че съвпадението между възрастта за поставяне на ваксината и периода на интензивно неврологично развитие често подвежда родителите.

Въпреки данните, че между 3 и 18% от децата у нас са без пълен обхват на задължителните имунизации, България запазва добро ваксинационно покритие и висок колективен имунитет срещу морбили. Това заяви в ефира на „Твоят ден“ епидемиологът доц. д-р Християна Бацелова.

Коментарът идва на фона на разрастваща се епидемия от морбили в САЩ и въвеждането на задължителна ваксинация срещу варицела у нас.

По думите на доц. Бацелова, разликата между двата процента е значителна и изисква уточнение.„Самото число 18% не дава информация дали тези деца нямат нито една задължителна ваксина или просто им липсва част от имунизационния курс“, обясни тя.

Според данните на здравните власти към 2024 г. не се отчита драстичен спад в обхвата на ваксинацията срещу морбили и други задължителни заболявания. Напротив – наваксан е спадът, регистриран през 2021 г., което е положителен показател за работата на здравната система и общопрактикуващите лекари.

Специалистът подчерта, че процентът сам по себе си не представлява заплаха за общественото здраве при запазване на висок имунизационен обхват. „Ако едно дете няма нито една задължителна ваксина, риск за него съществува – особено при пътуване в държави, където има активно разпространение на морбили, като САЩ“, предупреди доц. Бацелова.

Морбили остава най-заразното инфекциозно заболяване, като риск от епидемия възниква при спад на ваксинационния обхват под критичните нива – под 95% за първата доза и под 88–89% за втората. „В България към момента сме постигнали около 95% покритие. Това означава добър колективен имунитет и много нисък риск от епидемичен взрив“, подчерта епидемиологът.

Дори при поява на единични случаи сред неваксинирани лица, заболяването не би могло да се разпространи масово.

Морбили засяга всички неимунизирани и непреболедували лица. „Малките деца и възрастните над 18 години боледуват най-тежко“, посочи доц. Бацелова.

Заболяването започва с грипоподобни симптоми, последвани от характерно възпаление на очите и обрив. Усложненията могат да бъдат тежки – пневмония, а в редки случаи и пансклерозиращ енцефалит, който може да доведе до летален изход дори години след преболедуването.

Все повече научни данни сочат и към т.нар. „имунна амнезия“, при която вирусът изтрива имунната памет на организма и води до тежка имуносупресия.

Кога и как се поставя ваксината срещу морбили

Ваксината срещу морбили е жива и осигурява дългогодишен, практически пожизнен имунитет.

Първата доза се поставя на 13-месечна възраст, а втората – на 12 години.

„Втората доза е необходима, за да се гарантира защита при онези малък процент деца, които не изграждат достатъчен имунитет след първата“, поясни доц. Бацелова.

Тя подчерта, че ваксината е напълно съвместима с тази срещу варицела и може да се прилага едновременно с други ваксини, като отхвърли мита, че имунизациите „претоварват“ имунната система.

