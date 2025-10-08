Кадър Витоша ски

Между 40 и 50 см е снежната покривка в района на Алеко към момента, в долната част на Витошко лале около 15 см.

Имайте предвид, че падналия мокър и тежък сняг отново създава предпоставки за опасни ситуации в планината, има множество счупени дървета и клони и още много, които са се надвиснали и са готови да паднат!

Не подценявайте ситуацията и изчакайте обстановката да се нормализира преди да предприемете качване в планината!

