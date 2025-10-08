Между 45 и 65 л/кв.м дъжд е паднал във Варненско през последните два дни

Булфото

Между 45 и 65 л/кв.м дъжд е паднал на територията на област Варна в периода 6-8 октомври. Най-голямото количество на валежа за двете денонощия е в Синдел - 96 л/кв. м.

За град Варна количеството на валежа между 6 и 8 октомври е 46.5 л/кв.м, като между 7 и 8 октомври, вторник и сряда, валежите са били 36,5 л/кв.м.

В Белослав падналите валежи са 64 л/кв.м; в Провадия - 72,6 л/кв.м; в Горни чифлик - 66,3 л/кв.м; в Дългопол - 51,5 л/кв.м; Нова Шипка - 72,1 л/кв.м; Любен Каравелово - 38 л/кв.м; Слънчев ден - 31,5 л/кв.м; Суворово - 45,2 л/кв.м; Ветрино - 48 л/кв.м.

Количеството на валежите, отчетено от Националния институт по метеорология и хидрология - филиал Варна, е измерено от 8 часа на 6 октомври до 8 часа на 8 октомври, предаде Радио Варна.

