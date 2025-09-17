Между 50 000 и 500 000 евро могат да получат български проекти за космически технологии

Снимка: Пиксабей, илюстративна

Между 50 000 и 500 000 евро могат да получат български проекти в сектор "Космос". Това стана ясно по време на третия информационен ден за новите възможности за кандидатстване по Единадесетата тръжна процедура на Европейската космическа агенция (ЕКА). Той се организира от Министерството на иновациите и растежа и Агенцията заедно с индустриалния координатор на ЕКА за България.

На събитието в София Тех Парк близо 100 български компании, стартъпи, изследователски организации и университети с интерес към космическия сектор получиха информация за възможностите, които предлага процедурата и условията за кандидатстване по нея. Експерти от ЕКА дадоха практически съвети как участниците да подготвят силни проектни предложения, които да бъдат финансирани.

По време на събитието Институтът за космически изследвания и технологии към БАН и български компании представиха успешни проекти, които са получили подкрепа досега. Индустриални координатори от Европа пък дадоха добри примери за проекти от други държави.

В края на информационния ден заинтересованите компании проведоха индивидуални срещи с представителите на космическата агенция.

Тръжната процедура ще бъде отворена на 6 октомври и проекти по нея ще могат да се подават до 14 ноември 2025 г., припомнят от Министерството на иновациите и растежа.

В края на октомври предстои обявяване на допълнителна процедура за насърчаване знанията и образованието в сектор "Космос".

