Между 6 и 8% от туристите посещават варненските музеи

Между 6 и 8 процента от туристите, които посещават Варна, влизат в музеите на града. Това съобщи за предаването "Новият ден" директорът на Регионалния исторически музей в морската столица – д-р Игор Лазаренко.

Най-посещаваният музей в региона е Аладжа манастир, следван от Археологическия музей на Варна, обобщи д-р Лазаренко. Най-старото обработено злато привлича интереса на туристите, категоричен е той.

Варненските музеи се посещават предимно от ученици до осми клас, които са особено активни през ваканциите. Младите хора между 15 и 30 години трудно влизат в културните институции.

Задоволително е състоянието на варненските музеи – обекти на Регионалния исторически музей, допълни д-р Лазаренко. Постоянно се налагат компромиси, подчерта той, давайки за пример нуждата от смяна или ремонт на дограма – дългогодишен проблем, за който са нужни около 35 хиляди евро. Надяваме се да изкара още една година, без да се разпадне, каза още той.

Правят се компромиси и с персонала. Невинаги имаме достатъчно хора за експозициите, като през зимния сезон работим с по-малко хора, допълни директорът на РИМ-Варна. Парното в някои музеи работи само по три часа заради икономии, допълни д-р Игор Лазаренко.

Приходната част на музеите зависи от броя на посетителите им, припомни ръководителят на РИМ-Варна.

