Между падането на Ивана и Димитър има повече от 40 минути: bTV разполага с разпити на очевидци

Кадър БНТ, архив

Свидетелски показания разкриват детайли около трагичните събития в Благоевград преди две седмици, при които след падане от петия етаж загина 16-годишната Ивана, а 15-годишният Димитър оцеля.

bTV разполага с разпити на очевидци, от които става ясно, че между двете падания има повече от 40 минути. По случая засега има само един обвиняем.

Трагедията се разиграва преди две седмици в блок в Благоевград. Случаят разтърси цялата страна. Министърът на вътрешните работи обяви война на наркоразпространението.

Градът скърби за Ивана, а два съдебни състава оставиха на свобода Александър – обвиненият за смъртта на 16-годишното момиче. Мотивите на магистратите – липса на доказателства.

Бащата на починалото момиче обяви „пълно гражданско неподчинение“.

„Дъщеря ми е изхвърлена като торба от Александър, после е изхвърлил и Димитър, за да заличи свидетеля“, казва Стойне Стойнев, баща на Ивана.

bTV разполага с протоколи от разпитите на свидетели в трагичната нощ и спомените им от тогава.

„Около 23:50 ч. и няколко минути приятелят ни си тръгна към неговия дом, който е в нашия вход – вход Б, и почти веднага той се обади. Разговорът беше на високоговорител, така че всички чухме, че той каза, че пред входа има голо момиче и изглежда умряло. Това ужасно ни уплаши и моят мъж и сестра му слязоха долу пред входа. Малко след това слязох и аз и видях момичето“, разказва свидетел.

Друг разпитан свидетел разказва какво е видял в задната част на блока.

„Аз през цялото време бях на задната тераса, докато говорех с ... и проведохме множество кратки разговори, за да я питам дали не е разбрала дали момичето наистина е Ивана. Между някои от разговорите – от 00:26 ч. до 00:35 ч., в този период аз чух как нещо тежко пада и прошумолява в клоните на дървото в близост до съседния вход отзад, тъй като се намирах на задната тераса на апартамента. Обадих се на ... веднага и ѝ казах какво съм чула. Когато погледнах през терасата, беше абсолютно тъмно“, казва свидетел.

„Каза, че е чула, че нещо тежко е паднало от вход А към задните тераси. Аз веднага казах това на един от полицаите, за да проверят“, посочва друг свидетел.

Сравнението на показанията показва, че между падането на Ивана и Димитър има повече от 40 минути. Свидетелите си спомнят, че при втория инцидент полицията вече е била на адреса.

„Погледнахме през задната тераса от апартамента. Наистина видяхме как полицаите са осветили момче, което лежеше по гръб на тревна площ под терасите. Аз не можах да разпозная кое е момчето, ... но мъжът ми каза, че това е Димитър“, разказва свидетел.

„Видях фенери и полицай долу и чух: „Тук има още някой и е жив“. Така разбрах, че има още някой паднал, но аз не можах да видя кой от моята позиция на терасата. На по-късен етап разбрах, че падналото момче е Димитър, а падналото от другата страна момиче е Ивана“, казва свидетел.

Днес, две седмици след трагедията, пред блок 17 има оставени цветя, а по колите – флаери с надпис „Справедливост за Ивана“.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!