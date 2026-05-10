Междуконтиненталната дистанционна хирургия вече е реалност

Един ден бъдещето пристига и се превръща в част от живота ни. Днес това бъдеще е тук.

През последните 20 години телехирургията – или извършването на операции от разстояние – се утвърди като обещаващо развитие в медицината. В редица експертни дискусии тя беше определяна като бъдещето на здравеопазването. Днес това бъдеще вече е реалност. Хирурзи от Acıbadem Healthcare Group успешно извършиха роботизирана операция с помощта на 5G интернет технология в Истанбул - първата по рода си процедура в региона.

Acıbadem поставя началото на нова ера в хирургията

Бързият напредък в медицинските технологии променя границите на хирургичните възможности. Първата дистанционна роботизирана операция с използване на 5G в Турция беше успешно извършена с експериментална цел, чрез установяване на връзка в реално време между два центъра на различни локации.

С този метод, известен като телехирургия, хирурзите могат да оперират пациенти в различни градове, държави или дори континенти. Благодарение на 5G технологията, с висока скорост на предаване на образа и закъснение под 1 милисекунда, процедурите могат да се извършват дистанционно и надеждно в реално време.

При този подход движенията на хирурга се предават мигновено, чрез усъвършенствани роботизирани системи, към роботизираните ръце в операционната зала в друг център, което позволява извършването на операцията с висока прецизност.

Първата процедура в Истанбул, Турция, беше проведена едновременно в Университета Acıbadem в азиатската част и болница Acıbadem Maslak в европейската част на града.

За първата телехирургична процедура в Турция беше използвана роботизирана хирургична система, разположена в Центъра за обучение по роботизирана хирургия към Acıbadem University. Проф. д-р Али Ръза Курал, водещ специалист по урология, извършил първите роботизирани урологични операции в страната, управляваше системата от болница Acıbadem Maslak. Операцията на простата, извършена върху експериментално животно, завърши успешно.

Кратка история на дистанционната хирургия

Проф. Али Ръза Курал обяснява развитието на технологиите за дистанционна хирургия така:

„Дистанционната хирургия е резултат от концепция, изследвана от NASA преди близо 40 години, която с времето се разви до днешните усъвършенствани системи. Днес, благодарение на изключително бързото предаване на сигнали, развитието на 5G и оптичните технологии, вече е възможно извършването на операции на живо от разстояние“.

През 2001 г. френският хирург Жак Мареско извършва лапароскопска операция на жлъчния мехур на пациент в Париж, като управлява процеса от Ню Йорк чрез роботизирани системи и високоскоростни връзки за пренос на данни. По онова време обаче забавянето в интернет сигналите и ограничената скорост на връзката водят до закъснение при предаването на образа. Днес закъснението се измерва в милисекунди, така че движенията на хирурга могат да се предават почти мигновено.

Съвременните роботизирани системи позволяват на хирурзите да оперират пациенти практически от всяка точка на света. Те могат да се свързват дистанционно, да направляват процедурите в критични моменти и да поемат контрола при необходимост. Това позволява да се повиши успеваемостта в глобален мащаб и носи ползи за пациентите.

Важно е да се отбележи, че пациентът никога не остава сам в операционната зала. Въпреки че основният хирург може да работи дистанционно, на място присъстват медицински сестри и хирург, който осигурява подкрепа по време на цялата процедура.

Основни предимства на дистанционната хирургия

Доц. д-р Мехмет Емин Аксой, директор на CASE (Център за напреднали медицински симулации и обучение) към Acıbadem University, подчертава предимствата на дистанционната хирургия:

„Тази технология предлага три ключови предимства както за пациентите, така и за лекарите. Първо, пациентите могат да получат достъп до избран от тях хирург, независимо от местоположението си. Второ, чрез метода ‘телементорство’ един хирург може да оказва подкрепа от разстояние на друг, да получи достъп до роботизираната система и да направлява процедурата. Трето, в областта на обучението, преподавателите могат да провеждат дистанционно обучение на хирурзи, без да напускат текущото си местоположение“.

Роботизираните хирургични системи се използват в Acıbadem Турция вече повече от 15 години. Хиляди пациенти са лекувани от различни заболявания, особено онкологични. Днес робот-асистираната хирургия се прилага в шест болници на Acıbadem, като осигурява възможно най-добрите резултати за пациенти от цял свят.

*публикация